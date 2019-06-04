Перестрелка в Карабахе: убит еще один азербайджанский солдат
Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"9 июня в результате выстрела, произведенного противником в направлении Тертерского района фронта, погиб военнослужащий азербайджанской армии Халилов Эльшан Вугар оглы.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!" - говорится в сообщении министерства.
Напомним, что 30 мая в результате армянской провокации погиб майор азербайджанской армии Агиль Акиф оглы Омаров.