В России молодой мужчина расстрелял двух человек

Житель Уфы (Республика Башкортостан) выстрелил из охотничьего ружья в водителя и пассажирку легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, около автовокзала «Южный». Уточняется, что 25-летний местный житель произвел выстрел в другого 25-летнего уфимца, находившегося за рулем машины «Лада Приора», и в 24-летнюю девушку.

«В результате водитель скончался на месте происшествия, а женщина с ранением доставлена в больницу города», - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Отмечается, что злоумышленник задержан, у него изъято охотничье ружье.