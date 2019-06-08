В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона. Об этом сообщила на своем сайте пожарно-спасательная служба британской столицы, передает ТАСС.

"Пятнадцать пожарных расчетов и порядка 100 сотрудников противопожарной службы были направлены к месту пожара в многоквартирном жилом доме на улице Де Пасс Гарденс в Баркинге", - сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что в настоящий момент огнем охвачены все семь этажей здания. Причины пожара пока неизвестны.

Не исключено, что все жители дома успели вовремя покинуть свои квартиры, поскольку и Скотленд-Ярд, и служба скорой помощи британской столицы информировали об отсутствии к настоящему времени сообщений о пострадавших. Вместе с тем никто из представителей властей не утверждает, что эта информация является окончательной.