В Украине появится первый темнокожий депутат

В Верховной Раде может появиться первый темнокожий депутат — в списках кандидатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» значится борец греко-римского стиля Жан Беленюк, пишет «Cтрана.ua».

Отмечается, что спортсмен уже рассказал о своих намерениях в политике. «Главная цель — это развитие спорта в Украине, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международной арене», — отметил он.

Боец также подчеркнул, что на президентских выборах голосовал за Зеленского, и видит возможность «изменить ситуацию» только с ним.

Беленюк родился в Киеве в 1991 году, его мать — украинка, а отец — руандиец. Он вырос на Украине, окончил местную школу, занимался футболом, баскетболом, карате, украинскими народными танцами.

Он серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также чемпион мира и Европы. Кроме того, является заслуженным мастером спорта Украины.