Токаев победил на выборах президента Казахстана Данные экзит-поллов
Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзит-поллов института "Общественное мнение", передает РИА Новости.
"Кандидат Токаев набирает 70,13%", - сказала председатель совета института Айнур Мажитова.
Она добавила, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%. За депутата нижней палаты парламента от партии "Ак жол" (Светлый путь) Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты, согласно данным опроса института "Общественное мнение", набрали менее 4%.
Аналогичные результаты показал экзит-полл научно-исследовательского центра "Молодежь". По его данным, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.