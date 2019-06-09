Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета, которое произошло в воскресенье в западном регионе Португалии. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя местной спасательной службы.

По имеющимся данным, самолет разбился в непосредственной близости от аэродрома небольшого городка Лейрия. Тела погибших для идентификации доставлены в госпиталь.

Крушение самолета вызвало сильный пожар, который перекинулся на лес, окружающий аэродром. В его тушении задействовано несколько пожарных машин и десятки спасателей.