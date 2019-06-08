МИД Азербайджана об очередной провокации армян

Очередной кровавый акт, совершенный Арменией, служит тому, чтобы подорвать переговоры по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, об этом говорится в заявлении внешнеполитческого ведомства.

В пресс-службе отмечают, что сегодня в результате очередной провокации со стороны вооруженных сил Армении, грубо нарушивших режим прекращения огня, погиб военнослужащий азербайджанской армии.

В заявлении МИД отмечается, что очередной кровавый акт, совершенный армянской стороной накануне предстоящей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, служит подрыву переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и усилению напряженности в регионе.

«Мы подчеркиваем, что вся ответственность за реализацию этого сценария лежит на Армении и руководстве этой страны», - отметили в МИД.