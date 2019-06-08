Азербайджан и Россия анонсируют новое стратегическое партнерство по итогам
Проходивший в Санкт-Петербурге международный экономический форум (ПМЭФ-2019) еще раз продемонстрировал, насколько возросли в последние годы экономические отношения между Россией и Азербайджаном, каковы их перспективы. Баку и Москва нацелены выйти за пределы обычной торговли – эта мысль красной нитью пронизывала ход переговоров руководителей делегаций двух стран – министра экономического развития России Максима Орешкина и министра экономики Азербайджана Шаина Мустафаева.
В ходе состоявшегося в рамках форума делового завтрака с участием министров было однозначно отмечено, что Россия видит значительный неиспользованный потенциал для развития экономических отношений с Азербайджаном. И эта фраза, высказанная в непринужденной обстановке, была вовсе не праздной, что подтверждается конкретными цифрами. Товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года вырос уже почти на 14% и достиг 2,4 млрд. долларов. Россия инвестировала в Азербайджан свыше 4 млрд. долларов, а Азербайджан в свою очередь – более 1 млрд. долларов. Экспорт из России в Азербайджан вырос на 12,5% и достиг 1,7 млрд. долларов. Еще раз подчеркнем, что это все было в прошлом году, когда экономика Азербайджана стала только восстанавливаться после глубокого экономического кризиса. А принятые правительством меры открывают перед экономикой страны новые перспективы, которые ясно видят и в Москве.
А пока, как отметил российский министр Орешкин, между странами наблюдаются двукратные темпы роста товарооборота, рост по услугам, рост в денежных переводах, причем в обоих направлениях. А это свидетельствует о взаимосвязи бизнеса и людей. И если в 2018 году они с азербайджанским коллегой Мустафаевым обсуждали в основном вопросы устранения барьеров в обычной торговле, то сегодня министры говорят о комплексных и системных моделях стратегического сотрудничества. Это, в частности, сложные проекты по выстраиванию цепочек добавленной стоимости, совместному развитию технологий, поставкам товаров на рынки третьих стран, формированию комплексных логистических проектов и прочее.
Отрадно, что российский министр при этом сделал основной упор на сектор продовольствия и поставок продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана – ведь на российском рынке все еще очень много продукции из таких стран, как, например, Турция и Китай. А это уже упущенные возможности азербайджанского бизнеса. Поэтому задача двух министерств - показывать направления, как могут работать обе стороны, чтобы улучшить поставки. А запланированный на осень десятый двусторонний региональный форум может стать площадкой для дальнейших двусторонних обсуждений и налаживания связей по поставкам сельхозпродукции. Для Азербайджана помимо наращивания несырьевого экспорта, это также хорошее решение для создания рабочих мест в сельских регионах.
Не остался в долгу и азербайджанский министр. Мустафаев подчеркнул, что торговые отношения между странами развиваются очень успешно. В прошлом году рост товарооборота, по данным азербайджанской стороны, которые порой расходятся с российскими, составил 19%, а за первый квартал этого года он возрос уже на 23%. Но стороны считают, что имеется еще больший потенциал для роста и рассчитывают на долгосрочное сотрудничество. Достигнута договоренность о том, что российская сторона предоставит информацию о своих потребностях, в частности, по сельхозпродукции на перспективу. Тем самым Минэкономики сможет информировать азербайджанских производителей, в каких сегментах российского рынка имеются потребности. К тому же азербайджанская сторона готова обеспечить производство, переработку, логистику и сделать все необходимое совместно с российскими партнерами, для того, чтобы доставить эту продукцию на российский рынок в оговоренные сроки и на качественном уровне.
Этому способствует также создание азербайджанских розничных сетей и прочих центров в России. В настоящее время в России реализуется проект создания сети магазинов «Дары Азербайджана». В рамках проекта в марте текущего года первый такой магазин открылся в Москве. В будущем планируется открыть аналогичные магазины и в других ее городах. А уже в этом году откроются винные дома в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Да, Россия намерена увеличить импорт азербайджанской сельхозпродукции, но не только сельское хозяйство связывает наши страны.
Азербайджан является основным торговым партнером России на Южном Кавказе. Баку и Москва наладили эффективное сотрудничество по реализации совместных проектов в сферах автомобилестроения, производства медикаментов, в инвестировании. Но Орешкин говорит о наличии широких возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, а также готовность сторон активизироваться в указанном направлении. Стороны планируют расширить и обновить инфраструктуру по двум приграничным с Дагестаном постам для обеспечения условий для максимально комфортной перевозки грузов через границу. Между странами заключено соглашение по свободной торговле, что предоставляет большие возможности, таможенные органы договариваются об обеспечении электронного обмена информацией. Все необходимые для экспорта и импорта продукции сертификаты будут направляться в электронном формате. Уже работает и транспортный коридор «Север-Юг». Грузы из России через Азербайджан доставляются в Иран и в обратном направлении. За прошлый год грузооборот по этому маршруту возрос более, чем в 8раз. А за первый квартал этого года грузооборот увеличился почти в два раза. Хотя незадействованный потенциал еще выше.
Достаточно отметить только перспективность промышленных парков и кварталов в Азербайджане. В стране функционируют пять промпарков - Сумгайытский химический, Балаханский, Мингячевирский, Гарадагский и Пираллахинский. Здесь уже действуют 23 предприятия, к которым в этом году прибавятся еще восемь. В них вложены инвестиции в размере 3,3 млрд. долларов, только в прошлом году резидентами было инвестировано 452 млн. долларов. В них создано около 9 тыс. постоянных рабочих мест. А на очередном этапе ожидаемые капвложения составят около 400 млн. долларов, будет дополнительно открыто более 1600 рабочих мест. Общая стоимость произведенной в промпарках продукции перевалила уже за 1,36 млрд. манатов, а товары на сумму 250 млн. манатов были экспортированы. А промкварталы уже произвели продукцию на сумму 33 миллиона манатов. Ожидаемый уровень инвестиций составляет 140 млн. манатов, создав до 2 тыс. рабочих мест. Созданная инфраструктура и налоговые преференции в промпарках и промкварталах позволяют быть уверенными в новых инвестициях, и открытии новых предприятий. И почему это не должны быть российские инвестиции? Этот риторический вопрос рефреном звучал в выступлениях двух министров.