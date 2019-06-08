Проходивший в Санкт-Петербурге международный экономический форум (ПМЭФ-2019) еще раз продемонстрировал, насколько возросли в последние годы экономические отношения между Россией и Азербайджаном, каковы их перспективы. Баку и Москва нацелены выйти за пределы обычной торговли – эта мысль красной нитью пронизывала ход переговоров руководителей делегаций двух стран – министра экономического развития России Максима Орешкина и министра экономики Азербайджана Шаина Мустафаева.

В ходе состоявшегося в рамках форума делового завтрака с участием министров было однозначно отмечено, что Россия видит значительный неиспользованный потенциал для развития экономических отношений с Азербайджаном. И эта фраза, высказанная в непринужденной обстановке, была вовсе не праздной, что подтверждается конкретными цифрами. Товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года вырос уже почти на 14% и достиг 2,4 млрд. долларов. Россия инвестировала в Азербайджан свыше 4 млрд. долларов, а Азербайджан в свою очередь – более 1 млрд. долларов. Экспорт из России в Азербайджан вырос на 12,5% и достиг 1,7 млрд. долларов. Еще раз подчеркнем, что это все было в прошлом году, когда экономика Азербайджана стала только восстанавливаться после глубокого экономического кризиса. А принятые правительством меры открывают перед экономикой страны новые перспективы, которые ясно видят и в Москве.

А пока, как отметил российский министр Орешкин, между странами наблюдаются двукратные темпы роста товарооборота, рост по услугам, рост в денежных переводах, причем в обоих направлениях. А это свидетельствует о взаимосвязи бизнеса и людей. И если в 2018 году они с азербайджанским коллегой Мустафаевым обсуждали в основном вопросы устранения барьеров в обычной торговле, то сегодня министры говорят о комплексных и системных моделях стратегического сотрудничества. Это, в частности, сложные проекты по выстраиванию цепочек добавленной стоимости, совместному развитию технологий, поставкам товаров на рынки третьих стран, формированию комплексных логистических проектов и прочее.

Отрадно, что российский министр при этом сделал основной упор на сектор продовольствия и поставок продукции агропромышленного комплекса из Азербайджана – ведь на российском рынке все еще очень много продукции из таких стран, как, например, Турция и Китай. А это уже упущенные возможности азербайджанского бизнеса. Поэтому задача двух министерств - показывать направления, как могут работать обе стороны, чтобы улучшить поставки. А запланированный на осень десятый двусторонний региональный форум может стать площадкой для дальнейших двусторонних обсуждений и налаживания связей по поставкам сельхозпродукции. Для Азербайджана помимо наращивания несырьевого экспорта, это также хорошее решение для создания рабочих мест в сельских регионах.

Не остался в долгу и азербайджанский министр. Мустафаев подчеркнул, что торговые отношения между странами развиваются очень успешно. В прошлом году рост товарооборота, по данным азербайджанской стороны, которые порой расходятся с российскими, составил 19%, а за первый квартал этого года он возрос уже на 23%. Но стороны считают, что имеется еще больший потенциал для роста и рассчитывают на долгосрочное сотрудничество. Достигнута договоренность о том, что российская сторона предоставит информацию о своих потребностях, в частности, по сельхозпродукции на перспективу. Тем самым Минэкономики сможет информировать азербайджанских производителей, в каких сегментах российского рынка имеются потребности. К тому же азербайджанская сторона готова обеспечить производство, переработку, логистику и сделать все необходимое совместно с российскими партнерами, для того, чтобы доставить эту продукцию на российский рынок в оговоренные сроки и на качественном уровне.

Этому способствует также создание азербайджанских розничных сетей и прочих центров в России. В настоящее время в России реализуется проект создания сети магазинов «Дары Азербайджана». В рамках проекта в марте текущего года первый такой магазин открылся в Москве. В будущем планируется открыть аналогичные магазины и в других ее городах. А уже в этом году откроются винные дома в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Да, Россия намерена увеличить импорт азербайджанской сельхозпродукции, но не только сельское хозяйство связывает наши страны.