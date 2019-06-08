Ассанжа выдадут США

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа с большой долей вероятности выдадут Соединенным Штатам, заявил экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такая вероятность возникла из-за предательства президента Эквадора Ленина Морено.

Патиньо полагает, что Морено нарушил международные нормы об убежище и по правам человека, которые подразумевают невыдачу человека, если тот получил данный статус.

«Это риск быть выданным США», — отметил экс-глава МИД, добавив, что США предложили Морено «спокойное будущее у себя».

По его мнению, президент не сможет остаться в Эквадоре, поскольку уровень доверия к нему за два года упал менее чем на 15%: «Для переизбрания у него нет даже малейшей возможности, но он строит дорогу для правых сил, чтобы они взяли власть».