Китай отверг обвинения в преследовании миллиона мусульман

Поступившие в ООН сведения о содержании около одного миллиона уйгуров в пенитенциарных учреждениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР являются сфабрикованными. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что информационную кампанию против Китая начали «определенные люди с неясными интересами». Их ошибка заключается в том, что они описывают «центры образования и профессиональной подготовки» как концентрационные лагеря для уйгуров, считает Ханьхуэй.

Он также назвал нонсенсом и сфабрикованными данными озвученные международной организацией цифры о миллионе заключенных в лагерях человек. По словам замминистра, распространение недостоверных данных о положении уйгуров в Китае связано с нежеланием «определенных сил в международном сообществе» нормально относиться к развитию страны и мышлением времен холодной войны.

В августе 2018 года Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в СУАР, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.