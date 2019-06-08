Маас приехал в Иран спасать ядерную сделку

Маас призывает Иран продолжать выполнять условия ядерной сделки. Германский дипломат предупреждает об опасности эскалации на Ближнем Востоке в случае ее провала. По его мнению, это будет угрожать также и безопасности Евросоюза. Однако МИД Ирана не трактует Мааса как посредника между Вашингтоном и Тегераном.

«Маловероятно, что министр иностранных дел Германии едет в Тегеран, чтобы доставить специальное послание», — приводит слова Зарифа иранское агентство Fars.

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в 2015 году постоянными членами Совета Безопасности ООН, Германией, США и Ираном. Шестерка стран обязалась снять санкции с Ирана в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В мае 2018 года США вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана, а в апреле 2019 года Иран приостановил выполнение некоторых обязательств.