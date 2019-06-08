Пашинян начинает борьбу за власть в Карабахе

"Естественно, что после прихода Пашиняна к власти он попытался распространить ее на остальные ветви. После выборов он получил большинство и в Национальном Собрании Армении. Теперь он пытается взять контроль и над судебной властью", - отметил Бозоян.

Напряжение в отношениях Еревана c сепаратистами в Степанакерте (Ханкенди – ред.) связано с предстоящими в Карабах е выборами. Такое мнение в беседе со Sputnik Армения выразил политолог Ерванд Бозоян.

По его словам, карабахские сепаратисты неотъемлемо связаны с Арменией и для Пашиняна неприемлемо, чтобы их руководителем был человек, не являющийся его "партнером".

Трудно, по мнению Бозояна, говорить, к чему приведет это обострение между Ереваном и Степанакертом. Дело в том, что политические силы в Карабахе, которые борются друг с другом, не имеют "органичной связи" с Пашиняном.

Многие говорят, что "человек Пашиняна" - это Араик Арутюнян (экс-премьер Карабаха), но его отрицательный рейтинг в Карабахе довольно высок, учитывая его бизнес-связи и деятельность.

"Не имея прямого сторонника, Пашинян пытается очистить поле для него, беря под прицел потенциальных конкурентов Арутюняна", - отметил Бозоян.