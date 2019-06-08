Bakcell получила награду от Министерства экономики

Так, 4 июня Bakcell была удостоена награды в номинации «Корпоративная социальная ответственность» на конференции «Государство - самый лучший партнер предпринимателя», организованной Министерством экономики, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (КПА).

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell получила очередную награду в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО).

Награда была вручена руководителю Bakcell министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Напомним, в начале этого года Bakcell удостоилась национальной премии КСО Milli KSM Mükafatı 2018. Так, проект компании Bakcell «Начни и совершенствуй свой бизнес», осуществляемый в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан», получил награду в номинации «Проект года по оказанию поддержки молодым предпринимателям». Награда была вручена на церемонии, организованной Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Фондом молодежи Азербайджана и компанией Proactiv PR.

Уже 10 лет Bakcell осуществляет Bakcell Stars - одну из самых крупномасштабных программ корпоративной социальной ответственности в стране. Одним из основных направлений программы КСО Bakcell является предоставление широких возможностей для детей с особыми нуждами, детей, лишенных родительской опеки, и детей из малоимущих семей, а также оказание поддержки для их успешной интеграции в общество, предоставление им дополнительных возможностей образования и трудоустройства.