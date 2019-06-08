29-летней девушке, страдающей сахарным диабетом, пересадили почку матери

Сложная операция по пересадке почки была проведена группой хирургов под руководством Рашада Шолана в отделении «Почечные болезни и трансплантология» Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ).

Донором стала мать больной. Пациентка, с детства страдающая хронической почечной недостаточностью, последние десять лет находилась на лечении гемодиализом. Она регулярно принимала сеансы гемодиализа. Несмотря на это, состояние ее ухудшалось с каждым днем. Необходима была срочная операция.

Сложность ситуации была в том, что последние два года у больной наравне с почечной недостаточностью наблюдался сахарный диабет первого типа. Это заболевание вызвало полную деструкцию многих магистральных сосудов.

«Сама трансплантация почки требует большой ответственности. Если пациент наравне с хронической почечной недостаточностью страдает и сахарным диабетом, то проведение такой операции усложняется. Здесь нужна команда высококвалифицированных специалистов - хирургов-нефрологов и современное медицинское оборудование. Мы взялись за эту тяжелейшую операцию и нашей команде благодаря профессионализму и высоким врачебным качествам в очередной раз удалось порадовать пациента и его близких. Операция прошла успешно, пересаженная почка прижилась. Самочувствие больной значительно улучшилось. Пациентка и донор были выписаны из клиники в абсолютно хорошем состоянии. На данный момент пересаженная почка прекрасно функционирует», — пояснил трансплантолог.

Отметим, что Рашад Шолан прославился как феноменальный хирург в области урологии и трансплантологии.