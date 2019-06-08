В Баку муж жестоко расправился с женой
Сегодня утром во дворе Центра научной хирургии имени М. Топчубашева была убита 41-летняя женщина.
Как сообщает haqqin.az, у работающей в регистратуре Центра Хавер Ибрагимовой произошел конфликт с супругом. В результате мужчина нанес Ибрагимовой несколько ножевых ранений. Вдобавок он перерезал ей горло. Женщина была доставлена в реанимационное отделение Центра, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась.
По словам свидетелей инцидента, между мужем и женой часто возникали споры.
На место происшествия прибыли сотрудники Ясамальского районного управления полиции и Ясамальской районной прокуратуры.
Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров подтвердил данную информацию.