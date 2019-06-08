Снова протесты и задержания в Казахстане

В Алматы задержали уже около ста участников несанкционированного митинга, на который вышли недовольные итогами президентских выборов в Казахстане, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что участников акции грузят в автобусы и увозят.

Одна из задержанных в автобусе порезала себе запястье лезвием. Со слов полицейских, женщина вытащила из сумки лезвие и "нанесла себе порез в район запястья руки". Автобус остановили, была вызвана скорая помощь. Женщина потеряла сознание, врачи оказали ей помощь.

Площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины. Мобильная связь работает с перебоями.

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Недовольные результатами президентских выборов в Казахстане в понедельник снова вышли на площадь в центре Алматы, сообщает Интерфакс.

Согласно информации, площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины.

Полиция проводит задержания участников акции, уже задержаны более 30 человек.

Корреспондент Интерфакс передает, что в столице Казахстана Нур-Султане, где накануне также произошли массовые несанкционированные митинги и были задержаны люди, в настоящий момент оцеплена площадь Жастар от пересечения проспектов Абая - Республики до пересечения улицы Сейфуллина - проспекта Республики.

На тротуарах выстроились несколько сотен бойцов спецназа с щитами.

Отметим, что накануне в ходе массовых незаконных акций в Нур-Султане и Алматы были задержаны около 500 человек.