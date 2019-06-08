Министр обороны Армении: «Я лично дал приказ об убийстве Эльшана Халилова»

Отдел информации 12:31

Накануне в результате обстрела с армянской стороны погиб еще один азербайджанский военнослужащий. Житель села Кохнегышлаг Гедабекского района Эльшан Халилов (2000 г.р.) стал шехидом при нарушении армянами режима прекращения огня в Тертерском направлении линии фронта. За несколько дней до этого, выстрелом вражеского снайпера в Агдамском направлении, был убит майор Агиль Омаров. После убийства азербайджанского майора армянская сторона распространила сообщение, что 1 июня на Ходжавендском направлении, в результате огня с азербайджанских позиций был убит солдат Сипан Мелконян. Министерство обороны Армении заявило, что отомстит за это событие.

Сегодня министр обороны Армении Давид Тоноян подтвердил, что лично отдал приказ об убийстве азербайджанского солдата на Тертерском направлении фронта. Согласно заявлению пресс-службы Министерства обороны Армении, Давид Тоноян представил к высокой награде военнослужащих, «осуществивших карательные действия за смерть убитого Сипана Мелконяна». В информации говорится, что «военнослужащие на высоком уровне выполнили поставленную перед ними задачу». Это заявление в очередной раз подтверждает то, что серией провокаций, осуществляемых вооруженными силами Армении на линии фронта, стоит прямое поручение руководства Армении. Министр обороны Армении лично отдал приказ убить азербайджанского солдата, или же «осуществить карательные действия», а затем наградил тех, кто выполнил этот приказ.

Примечательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге, пытался опровергнуть причастность руководства Армении к провокациям на линии фронта, убийству азербайджанского солдата и нарушению соглашений, достигнутых в Душанбе. Пашинян заявил, что по факту убийства азербайджанского солдата было проведено расследование. В частности, по словам армянского премьера, было проверено оружие армянских солдат, которые дежурили в тот день, проверены видеозаписи и «установлено, что армянские солдаты не открывали огонь». Якобы собранные доказательства были переданы азербайджанской стороне. Конечно, заявления Пашиняна абсурдны, речь идет о провокации, совершенной специально подготовленным снайпером. А заявления о проверке оружия армянских солдат рассчитаны лишь на уклонение от ответственности.