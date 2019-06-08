Турция направила ноту протеста Исландии из-за инцидента с национальной сборной страны по футболу, прибывшей на отборочный матч чемпионата Европы в Рейкьявик. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Согласно информации, ранее нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз пожаловался на прием команды в Исландии, заявив в Instagram, что "нас уже три часа не выпускают из аэропорта". Турецких футболистов подвергли тщательной проверке, багаж их также долго осматривали. По данным телеканала NTV, все необходимые документы для пересечения границы и пребывания в Исландии были у футболистов в порядке.

"Неуважение, проявленное к нашей национальной сборной, неприемлемо, будут приняты меры, усилия уже начаты. Наше государство и народ рядом со своей сборной. Но самый лучший ответ наши футболисты дадут на поле", - написал Калын в Twitter.

Похожее сообщение в Twitter написал и глава МИД Мевлют Чавушоглу: "Проблема, с которой столкнулась наша национальная сборная в аэропорту Исландии, неприемлема как с дипломатической, так и с человеческой точек зрения. Пусть никто не сомневается, будут приняты все меры".

Посол Турции в Осло Фазлы Чорман вылетел в Исландию, чтобы лично засвидетельствовать обеспокоенность Анкары и потребовать принятия необходимых мер.

По сообщению агентства Anadolu, Турция передала исландским властям ноту с осуждением случившегося через посольство Норвегии в Анкаре, представляющее интересы Исландии.

Встреча Исландия-Турция в группе H пройдет в Рейкьявике во вторник, 11 июня.