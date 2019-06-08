Ильхам Алиев поздравил Токаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Касым-Жомарту Токаеву в связи с избранием на пост президента Казахстана, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Казахстан.

В основе азербайджано-казахстанских отношений лежит общая история и национально-нравственные корни наших народов. Верю, что имеющие такие крепкие основы наши межгосударственные связи и стратегическое партнерство и впредь будут развиваться», - говорится в поздравлении Ильхама Алиева.

Ильхам Алиев пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и успешной деятельности на посту президента страны во имя обеспечения процветания народа Казахстана.