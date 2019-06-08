Чингиз Гусейнзаде: «Даже мне не выделят автомобиль на Евроиграх в Минске»
Сегодня в Национальном Олимпийском комитете состоялась встреча с азербайджанскими спортсменами, отправляющимися на 2-е Европейские игры в Минск.
Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде сообщил, что азербайджанская делегация в определенной степени столкнулась с транспортной проблемой из-за того, что организаторы Евроигр в Минске будут принимать спортсменов только в те дни, когда проходят соревнования по их виду спорта.
«Обычно мы организуем чартерные рейсы, но в этот раз команда будет вынуждена лететь в Минск разными группами, - говорит вице-президент. - АЗАЛ в Минск не летает, можно полететь на самолетах «Белавиа», но и они летают не каждый день. Поэтому будут рейсы через Москву, Киев и, возможно, даже Стамбул.
Помимо этого, надо сказать, что в Минске не будут выделять транспорт представителям делегаций – министрам, руководителям олимпийских комитетов и т.д. Транспорт будет только в олимпийской деревне. К примеру, я аккредитован как представитель Европейского олимпийского комитета, но даже мне не выделят автомобиль».
Ч.Гусейнзаде сообщил, что в церемонии открытия смогут участвовать не более 80 человек, из которых лишь пятеро могут быть не спортсменами.
Азербайджанская делегация будет состоять из более чем 150 человек. 125 из них будут проживать в олимпийской деревне. Нашу страну в Минске представят 82 спортсмена. Они выступят в 11 видах спорта.
Женская сборная по борьбе уже в Минске. Среди тех, кто отправится в столицу Беларуси в числе первых, также дзюдоисты, боксеры и стрелки
Главой делегации назначен Анар Багиров, его заместителями будут Джейхун Рахманов и Руслан Мамедов.
В Минске выступят 4082 спортсмена из 50 стран. 18 тысяч человек получили аккредитации. В 8 видах спорта на Евроиграх будут разыгрываться лицензионные баллы для попадания на Олимпиаду в Токио. Всего в Минске будут разыграны 200 комплектов медалей.
По количеству волонтеров, которые будут работать на Играх, Азербайджан входит в первую пятерку. Нашу страну представят 88 волонтеров.