Чингиз Гусейнзаде: «Даже мне не выделят автомобиль на Евроиграх в Минске»

Сегодня в Национальном Олимпийском комитете состоялась встреча с азербайджанскими спортсменами, отправляющимися на 2-е Европейские игры в Минск.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде сообщил, что азербайджанская делегация в определенной степени столкнулась с транспортной проблемой из-за того, что организаторы Евроигр в Минске будут принимать спортсменов только в те дни, когда проходят соревнования по их виду спорта.

«Обычно мы организуем чартерные рейсы, но в этот раз команда будет вынуждена лететь в Минск разными группами, - говорит вице-президент. - АЗАЛ в Минск не летает, можно полететь на самолетах «Белавиа», но и они летают не каждый день. Поэтому будут рейсы через Москву, Киев и, возможно, даже Стамбул.

Помимо этого, надо сказать, что в Минске не будут выделять транспорт представителям делегаций – министрам, руководителям олимпийских комитетов и т.д. Транспорт будет только в олимпийской деревне. К примеру, я аккредитован как представитель Европейского олимпийского комитета, но даже мне не выделят автомобиль».