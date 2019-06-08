Жара набирает обороты
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный, - об этом haqqin.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-23, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление - 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-45%.
На пляжах Баку и Апшерона прогнозируется юго-восточный ветер, температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.
В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозовые дожди, местами град, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.
11-12 июня ожидается нормальный суточный ход метеорологических факторов, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.