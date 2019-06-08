В Баку на продажу выставят еще 253 льготные квартиры
Продажа 253-х квартир - 10 квартир в зданиях 6-9 и 243 квартир в зданиях 10, 11, 12 и 13 в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу: Ясамальский района, Внешняя окружная дорога, 8, начнется 12 июля в 11:00 часов, и продолжится до 00:00 часов 17 июля, сообщили haqqin.az в Госагентстве жилищного строительства (MİDA).
Продажа квартир подразумевается лишь за счет собственных средств граждан.
Приобретение квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу Президента Азербайджана № 1113 от 16 ноября 2016 года осуществляется в электронном порядке через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az.
Квартиру имеют право приобретать граждане, имеющие электронный кабинет в системе «Güzəştli mənzil».
Граждане, обладающие электронным кабинетом, обладают равными правами в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации или порядкового номера. Правила пользования системой "Güzəştli mənzil" подробно изложены с видео и текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.
На продажу, в общей сложности, выставляется 253 квартиры. Все они полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, системой комби, а также счетчиками газа, воды и электричества.
Все здания спроектированы и построены в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики. Здания получили положительные оценки со стороны Госагентства по контролю за строительством при МЧС.
Cправки о предварительной регистрации прав собственности на квартиры были даны Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимости при Государственном комитете по вопросам имущества.
В рамках данного объявления из-за того, что предусмотрена покупка квартир лишь за счет личных средств, гражданин, приобретающий квартиру, может получить 10% скидку от стоимости квартиры.
Войдя на электронную страницу Ясамальского жилого комплекса www.yasamal.mida.az, можно ознакомиться с точным размером, стоимостью, применяемыми льготами и дополнительными скидками на каждую квартиру, выставленную на продажу.
Лица, имеющие право на льготную покупку квартиры, могут ознакомиться с подачей заявки на приобретение льготной квартиры, с выбором квартир в порядке ожидания и условиями продажи квартир на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az, а также в соответствующих центрах Службы ASAN (1, 3,5 и Сумгаит), или позвонив в колл-центр на номер 108.
Примечание: пользователи системы «Льготная квартира» могут ознакомиться с инструкциями по использованию модуля продаж и выборе квартир в порядке ожидания в соответствующих отделениях своего электронного кабинета или же на главных страницах сайтов www.mida.gov.az www.mida.az, перейдя по ссылке «Система льготная квартира».