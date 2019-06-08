В Баку на продажу выставят еще 253 льготные квартиры

Продажа 253-х квартир - 10 квартир в зданиях 6-9 и 243 квартир в зданиях 10, 11, 12 и 13 в Ясамальском жилом комплексе, расположенном по адресу: Ясамальский района, Внешняя окружная дорога, 8, начнется 12 июля в 11:00 часов, и продолжится до 00:00 часов 17 июля, сообщили haqqin.az в Госагентстве жилищного строительства (MİDA).

Продажа квартир подразумевается лишь за счет собственных средств граждан.

Приобретение квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу Президента Азербайджана № 1113 от 16 ноября 2016 года осуществляется в электронном порядке через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az.

Квартиру имеют право приобретать граждане, имеющие электронный кабинет в системе «Güzəştli mənzil».

Граждане, обладающие электронным кабинетом, обладают равными правами в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации или порядкового номера. Правила пользования системой "Güzəştli mənzil" подробно изложены с видео и текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.

На продажу, в общей сложности, выставляется 253 квартиры. Все они полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, системой комби, а также счетчиками газа, воды и электричества.

Все здания спроектированы и построены в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики. Здания получили положительные оценки со стороны Госагентства по контролю за строительством при МЧС.