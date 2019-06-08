В Зардабском районе Азербайджана 50-летнего мужчину "наказали" за поступок сына. Как сообщает Report, инцидент произошел в районном селе Кёрпюкенд.

По информации, жители села 33-летний Р.Бабаев, 42-летний З.Ахмедов, 44-летний Т.Бабаев и 25-летний Г.Гасанзаде вызвали односельчанина 50-летнего М.Керимова в центр села. Там со словами "твой сын отдал номер телефона нашей родственницы мужчине из другого села" М.Керимова насильно облачили в женское платье и надели платок на голову.

Мужчина, которому, как утверждается, сын М.Керимова (26 лет), дал номер телефона, - это 29-летний Р.Зейналов. В момент инцидента его автомобиль был в селе. Разгневанные мужчины перевернули его.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Р.Бабаева, З.Ахмедова, Т.Бабаева и Г.Гасанзаде, по факту ведется расследование.