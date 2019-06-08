Сколько заплатят азербайджанским спортсменам за медали Евроигр-2019?

Вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде ответил на вопрос о том, какова будет сумма премиальных для азербайджанских спортсменов за медали 2-х Европейских игр в Минске.

«Если в ближайшие дни не будет никаких дополнительных распоряжений, то вознаграждения будут распределяться по той же схеме, что и на Евроиграх 2015 года в Баку», - сказал вице-президент.



Напомним, что за медали бакинских Игр азербайджанские спортсмены в сумме от государства и НОК получили: 150 тысяч манатов – за золото, 80 тысяч – за серебро и 50 тысяч – за бронзу.



75 тысяч досталось тренерам победителей Евроигр, 40 тысяч – наставникам серебряных призеров и 25 тысяч – специалистам, чьи подопечные выиграли бронзу.



На Европейских играх в Баку Азербайджан завоевал 56 медалей – 21 золото, 15 серебряных медалей и 20 бронзовых.