Gunay bank предлагает гражданам срочные денежные переводы

Gunay bank предлагает населению широкий выбор услуг по срочным денежным переводам.

Обратившись в любой филиал и отделение Gunay Bank, вы можете отправлять деньги в разные части света или получать деньги от родственников, проживающих за границей.

Системы денежных переводов могут использоваться только физическими лицами. Деньги, отправленные всемирной системой безопасности, гарантированы, они будут доставлены своевременно и только отправителю.

Gunay Bank давно сотрудничает с системами денежных переводов Western Union, Contact, Золотая Корона, Хазри и UPT.

Эти бренды представляют собой системы денежных переводов с высоким уровнем обслуживания по всему миру.

Günay Bank будет продолжать внедрять новые и уникальные аналоговые системы на регулярной основе, чтобы наши граждане, а также наши соотечественники, проживающие за границей, совершали более выгодные и доступные финансовые операции в регионах.