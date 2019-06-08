Посол РФ в Баку Михаил Бочарников заявил, что в прошлом году Азербайджан посетили 800 тысяч российских туристов, передает РИА Новости.

"В 2018 году 800 тысяч российских туристов посетили Азербайджан. Это означает, что Азербайджан становится привлекательным местом для России. В Москве открыто представительство Азербайджана по туризму, налаживается взаимодействие", - сказал посол на пресс-конференции в понедельник.

Посол РФ в Баку отметил также развитие авиасообщения между странами.

"Идут обсуждения о расширении числа официальных авиаперевозчиков для осуществления перевозок между регионами нашей страны и Азербайджаном", - сказал он.

Что касается круизного сообщения на Каспии, посол отметил, что в данном направлении "ведется подготовительная работа".

Ранее генеральный директор Совета по туризму Азербайджана Флориан Сенгстшмид заявил, что Азербайджан начинает вести активное продвижение туристических возможностей страны и не исключает, что уже в текущем году сможет принять 1 миллион гостей из РФ. По его словам, в 2018 году Азербайджан получили прирост туристов из России в 5%.