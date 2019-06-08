Игорь Додон: Я не уйду в отставку

"Демпартия не хочет мирно уступать власть, несмотря на то, что парламентское большинство и правительство признано нашими партнерами, в том числе ЕС, США и Россией. Главная задача для прежней власти - убрать президента, который подписывает законы, принимаемые парламентом. И если его не будет, то подписи под ними поставит и.о.премьера, демократ Павел Филип", - сказал Додон, отметив, что для этого оппоненты разрабатывают три сценария.

Президент Молдовы Игорь Додон не подаст в отставку, несмотря на шантаж со стороны Демократической партии. Об этом глава молдавского государства заявил в ходе брифинга в парламенте страны, передает ТАСС.

"Первый вариант - попытки арестовать меня, что пытается делать Генпрокуратура и те, кто пишет туда на меня заявления. Но здесь есть проблема - иммунитета президента может лишить только парламент двумя третями голосов", - напомнил Додон.

По его словам, второй сценарий - шантаж семьи, вплоть до угроз физической расправы, чтобы заставить президента подать в отставку самому.

При этом Додон опроверг слухи, что его семья находится за границей. Он предупредил лидера демократов Владимира Плахотнюка не трогать семью: "Господин Плахотнюк, не трогайте мою семью... Я такого себе никогда не позволял".

"Третий вариант - физическая ликвидация. Беру в расчет и этот сценарий, так как знаю, с кем имею дело. Но мы не уступим и пойдем до конца", - сказал молдавский президент.