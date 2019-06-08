Российский министр не исключил падения цен на нефть до $30

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен, сообщает РИА Новости.

"Что касается возможности такого сценария, то он не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, в третьем квартале, от баланса спроса и предложения и от того, как будут развиваться события, связанные с неопределенностями: с торговыми войнами, санкционным давлением, которое идет на ряд стран", - ответил Новак журналистам на просьбу прокомментировать слова Силуанова.