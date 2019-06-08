Заур Расулзаде 15:37

Cитуация с Ираном все более накаляется, что, как правомерно утверждают большинство политологов, подталкивает мир к новой глобальной войне. Понимая это, несколько стран, в первую очередь, Ирак, Кувейт, Оман, Швейцария и Япония предпринимают попытки стать посредниками в урегулировании напряженности между Ираном и США. Но стороны конфликта услуги посредников принимать не хотят и в переговорах тоже, в принципе, не видят смысла. Во всяком случае, президент Ирана Хасан Роухани заявляет, что сейчас «совсем не время для переговоров, а время для сопротивления и стойкости», и даже, похоже, гордиться тем, что США уже восемь раз официально предлагали Тегерану начать переговоры, но иранцы отказывались.

А президент США Дональд Трамп на словах, казалось бы, призывает Иран попытаться путем переговоров прийти к взаимно приемлемому решению, однако при этом угрожает перейти к военным действиям и в подтверждение решимости Белого дома стягивает к границам ИРИ наземные и морские силы. «Иран - это то место, которое было чрезвычайно враждебным, когда я впервые пришел к власти. Он участвовал в 14 военных операциях, включая Йемен, Сирию и другие. Он поддерживал терроризм во многих местах. Он был террористической страной номер один в мире и, возможно, остается ею сейчас. Он спонсировал терроризм», - твердит Трамп, называя заключенный при Бараке Обаме в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе «ужасной сделкой, потому что она была краткосрочной». И главной своей задачей сегодня по отношению к Тегерану Вашингтон видит в том, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия.

Понятно, что рассчитывать в скором времени на какие-либо договоренности при таком обмене «любезностями» вряд ли приходиться. В то время как лидеры многих стран призывают стороны конфликта сесть за стол переговоров, США и Тегеран демонстрируют непримиримость и вовсю готовятся к войне. Свою лепту в попытки уговорить стороны сделать хоть какие-то шаги навстречу друг другу внес и президент России Владимир Путин. «На мой взгляд, - сказал он, - лучше вернуться к нормальному диалогу. Например, я заметил, что президент Трамп недавно написал в сетях, что он в принципе готов к встречам и переговорам со своим иранским коллегой, с президентом Ирана. Это можно только приветствовать».

Но в Иране несправедливо считают Россию неискренней, приветствуя переговоры между Ираном и США. Бывший просол Ирана в СССР Нейматулла Изади в интервью иранской газете «Дипломаси-е Ирани» отметил, что Россия, как и любая другая страна, в контексте глобальной политики, особенно в таких чувствительных ситуациях, как противостояние между ИРИ и США, принимает во внимание в первую очередь свои собственные интересы. «Более того, необходимо также учесть разницу между положением РФ, с одной стороны, и Ирака, Кувейта, Омана, Швейцарии и Японии с другой стороны. Россия, в отличие от этих стран, более могущественна и является одной из двух (помимо США) мировых держав, обладающих военной мощью. Неудивительно, что вмешательство РФ в любые международные вопросы вызывает резкую реакцию со стороны США, особенно, когда речь идет о таких чувствительных темах, как ирано-американское противостояние. Более того, неясно, есть ли у РФ столько потенциала и сил, чтобы войти в серьезное противостояние с США по какому-либо поводу. Кроме того, американская сторона не проявила никакого интереса к возможному посредничеству Москвы в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Это означает, что потенциал России в данном контексте Соединенными Штатами не был принят во внимание. В подобной ситуации, пока международное сообщество не попросит Москву стать посредником, Кремль в этом направлении никаких шагов не предпримет. В целом после Исламской революции, в течении последних сорока лет Тегеран не получал значительной помощи ни от СССР, ни от России. Хотя СССР сыграл значительную роль в урегулировании Кашмирского кризиса, Москва не захотела использовать свои дипломатические возможности для того, чтобы остановить атаку Ирака на Иран», - заявил Изади. По мнению дипломата, Москва держится от Тегерана на расстоянии и предлагает учесть «еще одно обстоятельство».