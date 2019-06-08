Эрдоган поддержал футболистов сборной Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил главе Федерации футбола страны (TFF) Нихату Оздемиру в связи с инцидентом с турецкими футболистами в аэропорту столицы Исландии, передает Anadolu.
Согласно информации, президент сообщил Оздемиру, что турецкое государство принимает все необходимые меры в связи с инцидентом.
«Призываю главного тренера сборной Турции Шенола Гюнеша и футболистов не падать духом. Народ Турции поддерживает их», - сказал Эрдоган.
Ранее Турция направила ноту протеста Исландии из-за инцидента в аэропорту Рейкьявика, где было проявлено неуважение к футболистам турецкой сборной, прибывшим на матч отборочного этапа Евро-2020.
Анкара потребовала от властей островного государства принять дополнительные меры безопасности в отношении турецкой сборной.