Токаев о своей инаугурации и кадровых перестановках

Одержавший победу на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его инаугурация планируется на 12 июня. Об этом политик сказал на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Инаугурацию планируется провести 12 июня, если ЦИК успеет завершить окончательный подсчет голосов. 14 июня я отправляюсь на саммит ШОС в Бишкек. Желательно, чтобы президент Казахстана там присутствовал в своем полном качестве", - сказал Токаев.

Кроме того, Токаев заявил о кадровых изменениях в правительстве.

"...Точечные кадровые назначения будут произведены. В том числе, как я отмечал, в состав правительства будут привлекаться новые лица, представители молодежи", - сказал Токаев, отвечая на вопрос, будут ли кадровые перестановки в кабмине республики после выборов.