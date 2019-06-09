В Мали неизвестные убили около ста человек
Около 100 человек погибли в деревне в центральной части Мали в результате нападения вооруженной группировки, передает NEWSru.co.il.
Согласно информации, подвергшуюся нападению деревню населяет народ под названием догоны.
Отмечается, что в последние месяцы в Мали участились нападения на деревни на этнической почве.
Северная часть Мали с 2012 года находится под властью джихадистских группировок, связанных с "Аль-Каидой". Им противостоят интернациональные силы, действующие на территории этой африканской страны по инициативе и под эгидой Франции.