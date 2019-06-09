Военные учения Ирана и Армении на границе с Нахчываном?

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой начались 7 июня и продлятся до 11 июня. Для того, чтобы понаблюдать за боевой стрельбой, сегодня в Нахчыван направился и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

В ответ на турецко-азербайджанские военные учения в Ереване предложили провести совместные учения Армении и Ирана на границе с Нахчываном. Как сообщает haqqin.az, с такой идеей выступил армянский политолог Сергей Шакарянц на пресс-конференции в Ереване.

Совместные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване, растущая из года в год мощь и боевой потенциал размещенной в Автономной Республике Отдельной Общевойсковой армии, оснащение ее самым современными вооружениями и техникой панически отслеживаются политическими кругами Армении. Данное заявление политолога – отнюдь не первое тревожное обращение представителей армянского истеблишмента относительно Нахчыванской Автономной Республики.

Заявление Шакарянца тоже из этого ряда. Так, политолог считает, что после учений одно из подразделений турецкой армии останется на территории Нахчывана. По его мнению, в ответ на учения Азербайджана и Турции необходимо ответить совместными учениями Армении и Ирана.

«Однако вряд ли правительство пойдет на такой шаг», - тут же признал Шакарянц всю абсурдность своей идеи.