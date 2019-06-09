Словаки приехали на футбол: «В Азербайджане шорты – неприличная одежда»

Словацкое издание SME в преддверии отборочного матча Евро-2020 между футбольными сборными Азербайджана и Словакии рассказывает о Баку и его жителях.

В частности, автор, находящийся сейчас в Азербайджане, пишет:

«Температура на улице приближается к 40 градусам, но местные носят только длинные брюки. Глядя на шорты, они улыбаются и крутят головами. В Азербайджане шорты считаются недостойной и неприличной одеждой для мужчин».

Также отметим, что сегодня днем сборная Словакии вышла на прогулку по бакинскому бульвару. А в 20:00 словаки проведут предматчевую тренировку на стадионе «Баксель Арена», на котором завтра и пройдет отборочный матч.