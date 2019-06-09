Азербайджан на конференции ЮНЕСКО представила Севда Мамедалиева

Азербайджан на проведенной в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 7-й сессии Конференции сторон Конвенции «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» представила делегация во главе с заместителем министра культуры Севдой Мамедалиевой.

В последний день сессии прошли выборы в Межправительственный комитет Конвенции «Об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» на 2019-2023 годы.