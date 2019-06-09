Ильхам Алиев позвонил Токаеву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с победой на президентских выборах, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, глава государства передал Касым-Жомарту Токаеву поздравления по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.
Главы двух государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.