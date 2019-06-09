В Молдавии начали сбор подписей за отставку Додона
Демократическая партия Молдовы начала сбор подписей за отставку президента страны Игоря Додона. Как сообщает Sputnik Молдова, демократы обвиняют Додона в измене Родине, незаконном финансирование Партии социалистов из-за рубежа и узурпации власти.
Также в Демократической партии утверждают, что президент утратил легитимность, пытаясь осуществить «государственный переворот».
«Для реализации плана по продаже страны Игорь Додон вместе с Партией социалистов и блоком ACUM предприняли попытку государственного переворота», — говорится в заявлении.
Демократы предложили Игорю Додону «не цепляться за власть, подать в отставку и выйти на суд народа в рамках досрочных президентских выборов». В минувшее воскресенье сторонники демпартии уже провели акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания.