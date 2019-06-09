Никола Юрчевич: «У нас в группе нет Сан-Марино, чтобы легко набрать очки»

Болельщики собираются завтра призывать к отставке? У меня немного информации об этом. Я могу лишь пообещать, что команда сделает все, чтобы добиться хорошего результата. Игроки будут сражаться все 90 минут.

«В первую очередь хочу отметить, что очень короткий перерыв между двумя играми, - говорит хорватский специалист. - Мы расстроены, так как проиграли Венгрии. Вчерашняя тренировка прошла хорошо. Пообщались с игроками. Матч будет сложным, в Словакии сильные футболисты из серьезных европейских клубов.

Встречался ли я с президентом АФФА после игры с Венгрией? Нет, он не заходил к нам в раздевалку. Возможно, увидимся после Словакии и обсудим оба матча.

Я надеюсь, что завтра мы добьемся лучшего результата. Но давайте не забывать, что у нас в группе играют команды, чьи футболисты представляют «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», «Интер», «Зенит», «Ньюкасл» и другие сильные команды. А мы на 108-м месте в мире. Несмотря на это, мы способны бороться против любой команды. Мы можем обыграть или сыграть вничью с любой сборной, но есть реальность… Будем стараться отобрать очки. Однако, если проиграем, я не могу критиковать игроков, если они делают на поле все от них зависящее.

У нас в группе нет сборной Сан-Марино, чтобы легко набрать очки. Но я оптимистично настроен насчет завтрашнего матча.

В некоторых эпизодах я был доволен игрой с Венгрией, но, конечно, были моменты, которые меня не устроили. Мы готовились к стандартным положениям в исполнении сборной Венгрии, но, к сожалению, пропустили два гола… Игра с венграми была тяжелой. Мы во многом не уступили им, но уступили в счете.

Со Словакией будем играть через два дня на третий. Для азербайджанских футболистов это сложный график. У нас есть уставшие игроки, но нет травмированных. После сегодняшней тренировки определим состав.

Я 40 лет в футболе и всегда уважал тех игроков, которые борются до конца. Конечно, нужно не только бороться, но и играть в футбол. Однако на поле бываете не только вы, но и ваши соперники, которые мешают играть».