Максим Медведев: «Призывы болельщиков к отставке не должны помешать сборной Азербайджана»

Игру с Венгрией надо забыть, - говорит защитник. - Мы проанализировали этот матч, увидели наши ошибки. Больше их нельзя совершать. Хотели бы победить словаков, сыграть завтра свою лучшую игру. Верим, что сможем добыть хороший результат.

Благодарю болельщиков, что поддерживают нас. Понимаю, что когда результаты плохие, они хотят найти причину этого. Если болельщики планируют во время матча со Словакией призывать к отставке, то футболистам это не должно помешать. Я бы не хотел, чтобы это отразилось на команде».

Максим Медведев в одном из недавних интервью посоветовал молодым азербайджанским футболистам ради прогресса уезжать играть в зарубежные клубы. Но почему сам Максим в свое время не уехал в иностранную команду?

«Я с 16 лет начал профессиональную карьеру. Это большое достижение играть в таком возрасте в основном составе клуба Премьер-лиги. Тогдашний тренер «Карабаха» Расим Кара доверил мне это место. «Карабах» для меня родной клуб. Зачем мне было уходить из родной команды, если я играю в основном составе?

А наши многие молодые футболисты, которые на днях проиграли Лихтенштейну, практически не имеют игровой практики. Возьмем, к примеру, тех, кто в «Карабахе». Они проводят пару игр за сезон. Да, есть правило, когда в составе обязательно должен быть футболист младше 21 года. Но это не спасает. В том же Лихтенштейне молодые футболисты проводят по 40 матчей за сезон, а у нас игроки молодежки в основном сидят на скамейке».