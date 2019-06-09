Скандальный инцидент произошел со сборной Турции в Исландии, куда команда прибыла на матч отборочного турнира Евро-2020 против местной команды.

Ранее писалось о том, что турок долго досматривали в аэропорту (один из журналистов писал о трех часах досмотра). Однако главный скандал произошел во время интервью капитана турецкой сборной Эмре Белезоглу, пишет Спорт Экспресс.

Когда футболист давал в аэропорту интервью СМИ своей страны, в это время некий мужчина подошел и протянул щетку для чистки унитаза посуды, изображавшую микрофон.