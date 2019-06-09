Еще один скандал со сборной Турции в Исландии Видео
Скандальный инцидент произошел со сборной Турции в Исландии, куда команда прибыла на матч отборочного турнира Евро-2020 против местной команды.
Ранее писалось о том, что турок долго досматривали в аэропорту (один из журналистов писал о трех часах досмотра). Однако главный скандал произошел во время интервью капитана турецкой сборной Эмре Белезоглу, пишет Спорт Экспресс.
Когда футболист давал в аэропорту интервью СМИ своей страны, в это время некий мужчина подошел и протянул щетку для чистки унитаза посуды, изображавшую микрофон.
İzlanda— CR7 (@crstan7) 9 июня 2019 г.
Milli futbolcumuz Emre Belezoğlu’na tuvalet fırçası uzatıldılmış .. pic.twitter.com/ebGLyAPBZL
В Турции шутку не оценили, в резуоьтате многие обрушились с резкой критикой в адрес Исландии. В тренды соцсетей вышел хэштег #TurksAreComingForIceland (турки едут в Исландию), под которым многие разместили политизированные твиты.
- Неуважение, проявленное к нашей сборной в Исландии неприемлемо, и мы примем необходимые меры. Сборная же даст лучший ответ на поле, - написал в твиттере пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Кто-то из болельщиков даже сделал коллаж, в котором добавил к флагу Исландии туалетный ершик.