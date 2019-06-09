Что толкнуло девочку-подростка к суициду в Агджабеди

В Азербайджане девочка-подросток покончила жизнь самоубийством. Трагедия произошла в селе Гарадолаг Агджабединского района. Так, 14-летняя А.Ширинова повесилась во дворе своего дома.

Как сообщил haqqin.az представитель районной исполнительной власти села Мехман Джафаров, причины самоубийства пока не известны: «Девочка была нормальной, здоровой, не было никаких психологических проблем. Почему она пошла на это, никто не знает".

Глава сельского муниципалитета Рустам Намазов также заявил, что у подростка не было никаких проблем в школе или в семье: «По словам директора школы, где училась Ширинова, с ней не было никаких проблем во время учебы. Она была послушной, прилежной ученицей. Насколько я знаю, и в семье у девочки не было проблем».

Рамиз Намазов также сообщил, что уже возбуждено уголовное дело, полиция и прокуратура расследуют произошедшее.