Перед началом встречи турецкий министр возложил венок к памятнику Гейдару Алиеву, посетил Музей общенационального лидера, а также возложил венок к бюсту Мустафы Кемаля Ататюрка.

В Нахчыване состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с находящимся с визитом в нашей стране министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В ходе встречи министр обороны Азербайджана, приветствуя гостей, подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на братских и дружеских отношениях, добавив, что эти отношения постоянно развиваются и отвечают интересам наших стран.

З.Гасанов особо подчеркнул, что Азербайджан расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах с целью укрепления военной мощи страны, что является основным фактором обеспечения стабильности в регионе.

В свою очередь Хулуси Акар выразил удовлетворение братским и дружеским взаимоотношением, уровнем сотрудничества между нашими странами, рассказал о значимости совместных военных учений, проводимых с участием различных видов войск, а также взаимных визитов и встреч военных специалистов двух стран.

Стороны, высоко оценив результаты, достигнутые в ходе совместных азербайджано-турецких тактических учениях «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой, отметили важность проведения подобных учений.