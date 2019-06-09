Чеченского правозащитника Титиева освободили досрочно

Главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, осужденного за хранение наркотиков, освободили досрочно. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Шалинского горсуда.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале решение Шалинского суда об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева.

«Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека», - объяснил Кадыров, добавив, что, выйдя после наказания на свободу, человек должен быть полезным семье и обществу.

Глава Чечни отметил при этом, что уверен в том, что суд изучил все обстоятельства и принял объективное решение.

Напомним, Оюб Титиев был задержан в январе 2018 года. В его машине нашли похожее на марихуану вещество. Сам задержанный заявляет, что наркотики ему подбросили. В мае этого года он был приговорен к четырем годам колонии-поселения.