В Баку знаменитого Марека Гамшика попросили сравнить Азербайджан с Китаем
Главный тренер сборной Словакии Павел Гапал и футболист Марек Гамшик поделились ожиданиями от завтрашней игры отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Азербайджана.
«Наши потери? Мирослав Стох не приехал в Баку, он заболел, - говорит главный тренер. - Мы решили не брать его в Азербайджан, чтобы он не заразил других футболистов. Остальные все в строю и готовы к игре.
Мы видели матчи сборной Азербайджана. Против Хорватии вы играли хорошо. У вас хорошая команда, хотя пока у нее нет очков».
«Главное – завтра выиграть, - говорит Марек Гамшик, проведший восемь лет в итальянском «Наполи», а ныне выступающий в Китае. - Неважно, сколько мы забьем завтра. Будет ли счет 4:3 или 3:2… Конечно, лучше выиграть и не пропустить.
Болельщики проделали путь в 3000 км, чтобы поддержать нас? Нам очень важно это чувствовать. Знаем, что болельщики будут завтра на стадионе. Несколько дней назад венгерские болельщики активно поддерживали свою сборную на матче в Баку. Мы это видели, когда смотрели игру.
Азербайджан – экзотическая страна, и могу ли я сравнить ее с Китаем, где сейчас играю? Азербайджан – отличное место, а Баку – великолепный город. Вчера мы потренировались на Олимпийском стадионе, где проходил финал Лиги Европы. За свою карьеру я много играл против разных команд, но против Азербайджана еще не выходил на поле.
Мы проанализировали соперника. Учитывая то, что сборная Азербайджана пока ни разу не выиграла, завтра она будет очень стараться.
Станет ли поражение трагедией для нас? Конечно, в жизни все бывает. Но мы не приехали сюда, чтобы проиграть. Будем играть на победу и сделаем все для этого.
18 лет назад Азербайджан обыграл Словакию в Баку? Надеюсь, что завтра история не повторится. Мы должны хорошо обороняться, прессинговать, быть агрессивными. И за счет качества наших игроков мы можем завтра победить.
Соперник хорош в переходе от обороны в атаку, есть индивидуально сильные игроки. Нам нужно играть вертикально и в атакующий футбол».