В Баку знаменитого Марека Гамшика попросили сравнить Азербайджан с Китаем

«Наши потери? Мирослав Стох не приехал в Баку, он заболел, - говорит главный тренер. - Мы решили не брать его в Азербайджан, чтобы он не заразил других футболистов. Остальные все в строю и готовы к игре.

Мы видели матчи сборной Азербайджана. Против Хорватии вы играли хорошо. У вас хорошая команда, хотя пока у нее нет очков».

«Главное – завтра выиграть, - говорит Марек Гамшик, проведший восемь лет в итальянском «Наполи», а ныне выступающий в Китае. - Неважно, сколько мы забьем завтра. Будет ли счет 4:3 или 3:2… Конечно, лучше выиграть и не пропустить.

Болельщики проделали путь в 3000 км, чтобы поддержать нас? Нам очень важно это чувствовать. Знаем, что болельщики будут завтра на стадионе. Несколько дней назад венгерские болельщики активно поддерживали свою сборную на матче в Баку. Мы это видели, когда смотрели игру.