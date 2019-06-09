Нефть дешевеет после заявлений Трампа

Так, августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,27 (0,43%) - до $63,02 за баррель. Ранее Brent росла, котировки доходили до $64,1 за баррель.

Стоимость нефти снижается в ходе сегодняшних торгов, инвесторы реагируют на развитие торгового конфликта США с Китаем и следят за заявлениями Саудовской Аравии о продлении сделки по снижению нефтедобычи, пишет Финмаркет.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,03 (0,06%) - до $53,96 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что Штаты введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Тем временем поддержку рынку оказывают заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение об ограничении нефтедобычи до конца текущего года.

В мае страны ОПЕК добывали 30,09 млн баррелей нефти в сутки - это минимальный показатель с февраля 2015 года. Добыча в Саудовской Аравии, по оценкам экспертов, упала до минимальных с января 2015 года 9,7 млн б/с, тогда как в Ираке добыча подскочила до рекордных 4,82 млн б/с.