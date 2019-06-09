Сотрудник Госдепа убил жену-таджичку и застрелился сам
В Вашингтоне сотрудник Госдепартамента США Джейсон Рифф застрелил свою 45-летнюю супругу - уроженку Таджикистана Лолу Гуломову. Когда полиция взломала дверь и вошла в дом, застрелился и он сам, позднее скончавшись в больнице от пулевого ранения в голову, пишет Азия-Плюс со ссылкой на The Washington Post.
Джейсон Рифф и Лола Гуломова разошлись в марте этого года после 18 лет совместной жизни. У них было две дочери, которыx в тот трагический день не было дома. Рифф и Гуломова должны были идти в суд на бракоразводный процесс.
The Washington Post утверждает, что Лола Гуломова подписала новый четырехлетний контракт и в 2020 году должна была ехать в Белград. Она хотела забрать с собой обеих дочерей, но Рифф не был согласeн с этим.
Лола Гуломова, бывшая исследовательница народных танцев, одна из немногих уроженок Таджикистана, которым удалось сделать карьеру в США. Работала в НАСА, посольстве США в Москве, в последнее время в Министерстве торговли США.
Как пишут в своем рапорте полицейские, когда они вошли, увидели Джейсона Риффа с винтовкой в руке. Увидев полицейских, 51-летний Рифф отошел немного назад и выстрелил себе в голову. В другой комнате было найдено тело Лолы Гуломовой с несколькими пулевыми ранениями.