Сотрудник Госдепа убил жену-таджичку и застрелился сам

В Вашингтоне сотрудник Госдепартамента США Джейсон Рифф застрелил свою 45-летнюю супругу - уроженку Таджикистана Лолу Гуломову. Когда полиция взломала дверь и вошла в дом, застрелился и он сам, позднее скончавшись в больнице от пулевого ранения в голову, пишет Азия-Плюс со ссылкой на The Washington Post.

Джейсон Рифф и Лола Гуломова разошлись в марте этого года после 18 лет совместной жизни. У них было две дочери, которыx в тот трагический день не было дома. Рифф и Гуломова должны были идти в суд на бракоразводный процесс.