Тегеран пообещал ответ на угрозы Израиля
Угрозы иранскому народу со стороны Израиля неприемлемы, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает The Jerusalem Post.
Глава иранского дипломатического ведомства сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает уничтожить Исламскую Республику, что повлечет ответ.
Зариф также отметил в своем заявлении, что «Израиль и США являются основными источниками коренных проблем на Ближнем Востоке», обвинив американцев в преступлении против всего региона.
Данные заявления были сделаны во время встречи Зарифа с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, где они обсуждали дальнейшее будущее ядерной сделки после выхода из нее США.
Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.