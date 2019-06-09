Тегеран пообещал ответ на угрозы Израиля

Зариф также отметил в своем заявлении, что «Израиль и США являются основными источниками коренных проблем на Ближнем Востоке», обвинив американцев в преступлении против всего региона.

Данные заявления были сделаны во время встречи Зарифа с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, где они обсуждали дальнейшее будущее ядерной сделки после выхода из нее США.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.