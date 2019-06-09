Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по строительству и ремонту учебных заведений в городе Баку и его поселках», сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях продолжения строительства, капитального ремонта и восстановления учебных заведений в городе Баку и его поселках Исполнительной власти столицы будет выделено 40 миллионов манатов, указанные в подпункте 1.17.1 «Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам».

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения. Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.