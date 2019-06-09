В России арестовали представителя друга Эрдогана - гражданина Азербайджана

Примечательно, что владелец холдинга Эрман Илыджак — один из богатейших людей Турции с состоянием $3,3 млрд. Он имеет весьма тесные связи с Реджепом Тайипом Эрдоганом и занимает активную позицию во многих российско-турецких экономических переговорах.

Крупнейший в России представитель турецкого бизнеса - холдинг «Ренессанс» атакован: налоговая выставила ему претензий на 5,2 млрд рублей, а также арестовала представителя компании – гражданина Азербайджана, пишет российское издание «Фонтанка».

10 июня Управление федеральной налоговой службы по Петербургу не удовлетворило апелляционную жалобу зарегистрированного в Петербурге ООО "Ренессанс Хэви Индастрис" (РХИ). В середине апреля по результатам выездной проверки компании доначислено 5,2 млрд рублей, после чего бизнесмены обратились в вышестоящую инстанцию.

Ввиду уровня компании проверка шла с 2017 года, а в проверяемый период – 2013-2015 годы – РХИ являлось генеральным подрядчиком при строительстве предприятий нефтехимической отрасли РФ.

Компания делала вид, что платит субподрядчикам за работы на объектах, но на деле лишь переводило им деньги по завышенным тарифам, а стройкой занималось само — так дешевле. Те деньги, что выводились в счет оплаты, как считают налоговики, обналичивались. Частично они уходили на «серые» выплаты строителям, остаток — за границу. Конечной точкой на карте путешествий денег от заказчиков могли быть Объединенные Арабские Эмираты.