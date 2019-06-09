Виктор Садовничий: Бакинский филиал МГУ – моя гордость Видео
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий назвал Бакинский филиал МГУ "одним из ведущих филиалов Московского университета". Об этом ректор рассказал "Вестнику Кавказа".
"Мне очень нравится, как там все организовано. Руководство Азербайджана построило новый красивый кампус в предгорье, и он стал одним из лучших кампусов в республике в целом. В филиале созданы все возможности для командировок и преподавания московских профессоров, многие с удовольствием ездят в Баку преподавать", - отметил ректор МГУ, добавив, что в Бакинском филиале очень высокий уровень подготовки и по математике, и по другим предметам.
"Уверен, что конкурс туда в этом году будет высокий. Филиал в Баку – это моя гордость", - подчеркнул Виктор Садовничий.
Одним из достоинств филиала МГУ в Баку является высокий уровень владения русским языком. "Конечно, нам надо заботиться о русском языке, это наша обязанность – распространение великого русского слова, ведь в филиалы может поступить только тот, кто окончил школу с русским языком. Россотрудничество и другие организации должны уделять больше внимания поддержке носителей и учителей русского языка в школах этих стран, и это касается не только работы в Азербайджане, но и в целом", - отметил ректор МГУ.