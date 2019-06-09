"Мне очень нравится, как там все организовано. Руководство Азербайджана построило новый красивый кампус в предгорье, и он стал одним из лучших кампусов в республике в целом. В филиале созданы все возможности для командировок и преподавания московских профессоров, многие с удовольствием ездят в Баку преподавать", - отметил ректор МГУ, добавив, что в Бакинском филиале очень высокий уровень подготовки и по математике, и по другим предметам.

"Уверен, что конкурс туда в этом году будет высокий. Филиал в Баку – это моя гордость", - подчеркнул Виктор Садовничий.

Одним из достоинств филиала МГУ в Баку является высокий уровень владения русским языком. "Конечно, нам надо заботиться о русском языке, это наша обязанность – распространение великого русского слова, ведь в филиалы может поступить только тот, кто окончил школу с русским языком. Россотрудничество и другие организации должны уделять больше внимания поддержке носителей и учителей русского языка в школах этих стран, и это касается не только работы в Азербайджане, но и в целом", - отметил ректор МГУ.